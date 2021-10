Rackspace Technology kündigt Cloud Talk-Podcast zum Thema „Die Tech-Industrie muss aus der Vergangenheit lernen“ mit dem EVP und CIO der Wyndham Hotel Group Scott Strickland an

In dem Podcast geht es darum, dass in der Technologiebranche häufig von Innovation und Zukunftsorientierung die Rede ist. Ebenso wichtig ist es jedoch, auf den Erfahrungen der Vergangenheit aufzubauen und das Wissen erfahrener Branchenveteranen nutzen.

In der neuesten Folge des Cloud Talk-Podcasts spricht Scott Strickland, EVP und Chief Information Officer bei Wyndham Hotels and Resorts, mit dem Chief Technology Evangelist von Rackspace Technology Jeff DeVerter über weitere wichtige Erkenntnisse aus seiner 30-jährigen Karriere, darunter:

Warum Change Management angesichts der rasanten Technologieentwicklung wichtiger ist denn je

Warum Unternehmen scheitern, wenn sie sich nicht wirklich anpassen und stattdessen alte Vorgehensweisen weiter fortführen – nur auf neuen Systemen

Wie Unternehmen Partnerschaften nutzen können, um schneller zu agieren, wenn dringende Infrastrukturänderungen erforderlich sind

Wie innovative Datennutzung innovative Produkte fördern kann, die den Benutzeranforderungen wirklich entsprechen

Wie die Entwicklung einer Innovationskultur und das Ergreifen von Chancen Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig hält



Strickland erläutert auch seine Überzeugung, dass Unternehmenskulturen, die Systeme priorisieren, besonders erfolgreich sind – Unternehmen, die Innovationen vorantreiben und in Technologie investieren, um sich für die Zukunft optimal zu positionieren. „Als ich zur Wyndham Hotel Group kam, befand sich das Unternehmen gerade mitten in einer digitalen Transformation“, so Strickland. „Sie brauchten jemanden, der diese Vision skalieren und das Team leiten konnte. Das führte zu einer Phase der Konsolidierung, die viel Innovationspotenzial freigesetzt hat, weil Innovationen nicht über verschiedene Plattformen und Systeme hinweg stattfinden mussten.“

Klicken Sie hier, um Die Tech-Industrie muss aus der Vergangenheit lernen anzuhören, oder abonnieren Sie die Cloud Talk-Podcasts auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform.

