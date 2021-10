Der Monatsstart im DAX ist nach Anlaufschwierigkeiten dann doch gelungen. Zwischenzeitlich standen wir unter 15.000 Punkten. Was ist das Fazit des Handelstages?

Der Monatsstart im DAX ist nach Anlaufschwierigkeiten dann doch gelungen. Zwischenzeitlich standen wir unter 15.000 Punkten. Was ist das Fazit des Handelstages?

Ask 10,23

Ask 10,23

Ask 11,03

Ask 11,03

Fortsetzung des schwachen Septembers im DAX

Der Übergang in den neuen Kalendermonat war sehr holprig. Bereits in der Vorbörse steuerten wir auf das Tief der letzten Wochen zu und hatten damit beinahe die 15.000 als runde Marke vor Augen.

Andreas Bernstein skizzierte im Livestream am Morgen die ersten Indikationen für den Deutschen Aktienmarkt und zog ein Resümee aus dem Monat September. Dieser erfüllte die Statistik und brachte einen schwachen Herbst hervor. Nun stand zum Monatswechsel eine interessante Schwelle an, die bereits vorbörslich erreicht werden konnte - das letzte Gap der Vorwochen.

Knapp darunter lag als weitere Punkte dann schon das Tief aus dem September bei 15.019 Punkten. Dahin könnte es den Index heute direkt drücken.

In diesem Stream bewerteten wir das Thema Inflation, welches als Impulsgeber der gestrigen Bewegung zu sehen ist. Sie kommt vor allem über den Energiesektor. Von daher war der Ölpreis ein großes Thema, aber auch der Anstieg der US-Staatsanleihen, die vor einer Zinswende nun wieder gesucht werden.

Dabei blickten wir mit Andreas Bernstein auf Möglichkeiten für Anleger. Denn das "Verwahrentgelt", auch "Negativzins" genannt, wird bei immer mehr Instituten durchgesetzt. Teilweise nun schon ab einem Guthaben von 5.000 Euro.

Virgin Galactic war das heutige Aktienthema, welches wir ebenfalls angliederten. Das Raumschiff von Richard Branson darf nun wieder starten. Folgt die Aktie?

Vom Start weg erhöhte sich der Druck am Markt und durchbrach das Monatstief direkt nach der Eröffnung. Erst um 14.983 Punkte stockte der Markt und setzte dann zu einer sehr dynamischen Erholung an.

Die führte den Index zurück über die alte Gap-Kante zur 15.140 und zeigte damit an, dass der Oktober genau so volatil beginnen sollte, wie der September endete.

Mit unserem Händler Erdem sprachen wir zum Mittag über den allgemeinen Zustand des Marktes und spannende Einzelstorys:

Der Aktienmarkt gilt technisch nun als angeschlagen, wie unser Händler Erdem hier kommentierte. Mit Blick auf den Ölpreis und Inflationsdaten halten sich Anleger derzeit zurück.

Positiv überraschte hingegen BMW die Anleger. Der Autokonzern hat nicht wie vor Monaten noch gedacht ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich, sondern volle Auftragsbücher vor sich. Dies kann zur Durchsetzung höherer Margen führen und lässt die Aktie positiv nach vorne blicken.

Ebenfalls positiv wird die Aufspaltung von Daimler am Markt interpretiert. Gelingt der Spin-off, wären Wertzuwächse durchaus gerechtfertigt. Die Truck-Sparte unter dem Label Daimler und die Autosparte unter Mercedes-Benz könnten dann eigenständige Entwicklungen vorantreiben. Nur wenige Euro trennen die Aktie vom Jahreshoch.

Um den weiteren Wert in der Vorstellung, die Plug Power, war es hingegen ruhig geworden. Doch nun steht technisch eine Bodenbildung an und erste Kaufempfehlungen sind am Markt wieder zu hören. Wie schätzt man die Technologie dahinter ein? Auch darauf haben wir Antworten gefunden.

Der DAX fand zum Mittag zudem eine Antwort auf die Frage, ob die Schwäche nachhaltig ist. Er beantwortete sie mit nein. Bis zum Nachmittag konnte die Kurslücke vom Morgen recht genau geschlossen werden. Dieses technische Signal war dann wiederum für eine Umkehr am Markt verantwortlich, die noch einmal rund 150 Punkte tiefer führte.

Mit der sich erholenden Wall Street und dem anziehenden Nasdaq schloss der DAX dann zwar noch im Minus, jedoch rund 180 Punkte über dem Tagestief. Als Auftakt für einen neuen Handelsmonat keine Glanzleistung, aber in Anbetracht der Tiefs vom Morgen ein stabiles Zeichen. "Buy the dip" ist damit weiterhin am Markt sichtbar.

Verantwortlich für die US-Erholung waren die Daten aus der US-Industrie. Dessen Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 61,1 Zähler an, anstatt weiter zu fallen, wie Analysten es erwartet hatten. Ebenso verbesserte sich das Konsumklima in den USA. Die von der Uni-Michigan erhobene Verbraucherstimmung stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 72,8 Punkte an.

Die Volatilität stieg heute entsprechend an und wurde mit 280 Punkten festgestellt. Nicht ganz das Hoch von den Tagen rund um den Verfallstag aber dennoch sehr deutlich erhöht.

Folgende Tagesparametern sind abzulesen:

Eröffnung 15.041,60 Tageshoch 15.262,75 Tagestief 14.983,80 Vortageskurs 15.260,69 Schlusskurs 15.156,44

Nachbörslich gab es eine leichte Erholung, die an der Wall Street aktuell sogar in Pluszeichen übergeht. Das Intraday-Chartbild der LS-Exchange ist hier dargestellt:

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Bei den DAX-Aktien gab es die Gewinner MTU Aero Engines, E.ON und die Deutsche Börse. Ohne weitere Meldungen konnten sich diese Werte gegen den Gesamtmarkt stemmen.

Tagesverlierer war Sartorius. Die Aktien stiegen in den vergangenen 10 Jahren um rund 7.000 Prozent und haben damit für einige Analysten bereits genug Performance gezeigt. Mehrere Hold-Ratings deckeln die Phantasie nach der neuerlichen DAX-Aufnahme. Zudem drücken die weiteren Expansionspläne auf die Margen. In Ann Arbor im Bundesstaat Michigan soll bis Ende 2023 ein neuer Standort errichtet werden. Als Kompetenzzentrum für die Labor- und Bioprozessprodukte und -dienstleistungen werden dort 160 Arbeitsplätzen in den nächsten drei Jahren geschaffen und die Aktivitäten in Washtenaw County mit einbringen.

Auch eine Siemens und Siemens Energy gaben heute wieder nach.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Spannender Pullback im Tageschart

Der Tageschart hat heute die Tiefs aus dem Monat und damit auch die Tiefs vom Juli erfolgreich getestet. Wir konnten hier erneut eine deutliche Gegenbewegung sehen, die im Chartbild optisch dargestellt ist:

Damit reihte sich der Oktober erst einmal nahtlos an die Verluste aus September, hat jedoch den Druck durch die Gegenbewegung an dieser Unterstützung etwas aus dem Markt nehmen können.

Darauf gehen wir am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange mit einem Livestream ausführlich ein. Zuvor gibt es am Samstag unser Wochenendformat mit dem Händler Veith.

Weitere Informationen

von der LS-Exchange sind auf Facebook , Twitter und Instagram unter diesen Kanal-Namen zu finden:

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.