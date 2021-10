OPPLE Lighting präsentiert sich auf der Expo 2020 in Dubai und zeigt der Welt das "Licht Chinas"

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Expo 2020 wurde heute in Dubai, der weltweiten

Handelshauptstadt, feierlich eröffnet. Als führende chinesische

Beleuchtungsmarke ist OPPLE Lighting der offizielle Partner des China-Pavillons

auf der Expo. OPPLE Lighting bietet nicht nur eine breite Palette von

Beleuchtungslösungen für den China-Pavillon auf der Expo an, sondern zeigt auch

eine eigene interaktive Show "Like a Shadow by Your Side", in der das

Unternehmen sein Engagement für das "Licht Chinas" mit nachhaltiger

Beleuchtungstechnologie und KI-Innovation demonstriert.



Das architektonische Design des China-Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai ist

von den traditionellen chinesischen Laternen inspiriert und als das "Licht

Chinas" bekannt, da es Hoffnung und Licht impliziert. OPPLE Lighting stützt sich

auf sein Know-how und seine Innovationskraft und nimmt den Kreis als

Ausgangspunkt und das Licht als Medium, um die Grenzen zwischen Individuen und

Gruppen, aber auch zwischen Gegenwart und Zukunft aufzuheben. OPPLE Lighting

unterstreicht nicht nur die Einzigartigkeit des China-Pavillons, von der

Beleuchtung des Restaurants über den Empfangsbereich und die Ruhezone bis hin

zur eigenständigen Ausstellung, sondern präsentiert auch sein Kernkonzept für

"Innovation, Wohlbefinden und Vitalität".







interaktive intelligente Beleuchtungssystem "Like a Shadow by Your Side" von

OPPLE Lighting den Gästen durch Licht und KI-Erkennung ein Gefühl der Teilhabe.

Es veranschaulicht die kontinuierliche Erforschung der zukünftigen Beleuchtung

und der Zukunft des Menschen sowie die Anwendungsmöglichkeiten der

Beleuchtungslösungen von OPPLE Lighting.



"Der Aufbau einer gemeinsamen Zukunft" ist nicht nur das Thema des

China-Pavillons, sondern auch ein Inbegriff der traditionellen chinesischen

Kultur und des universellen Strebens der gesamten Menschheit. OPPLE Lighting

wurde in China ins Leben gerufen und zielt auf den globalen Markt ab. Das

Unternehmen ist in den Bereichen Wohnungseinrichtung, Kommunaltechnik, Bildung,

medizinische Versorgung, Industrie usw. tätig und strebt ein nachhaltiges

Wachstum an. In der Vergangenheit war OPPLE Lighting das erste Unternehmen, das

in den Markt für energiesparende LED-Beleuchtung eingestiegen ist. Jetzt greift

OPPLE Lighting erneut neue Trends wie neue Infrastrukturen, 5G und intelligente

Beleuchtung auf und unterstützt Kunden und Partner bei der Erreichung ihrer

Energiespar- und Emissionsreduktionsziele im Rahmen der nationalen

"Dual-Carbon"-Strategie. Grüne Beleuchtung, die schon immer das Ziel von OPPLE Seite 2 ► Seite 1 von 2



Passend zum Expo-Thema "Connecting Minds, Creating Future" vermittelt dasinteraktive intelligente Beleuchtungssystem "Like a Shadow by Your Side" vonOPPLE Lighting den Gästen durch Licht und KI-Erkennung ein Gefühl der Teilhabe.Es veranschaulicht die kontinuierliche Erforschung der zukünftigen Beleuchtungund der Zukunft des Menschen sowie die Anwendungsmöglichkeiten derBeleuchtungslösungen von OPPLE Lighting."Der Aufbau einer gemeinsamen Zukunft" ist nicht nur das Thema desChina-Pavillons, sondern auch ein Inbegriff der traditionellen chinesischenKultur und des universellen Strebens der gesamten Menschheit. OPPLE Lightingwurde in China ins Leben gerufen und zielt auf den globalen Markt ab. DasUnternehmen ist in den Bereichen Wohnungseinrichtung, Kommunaltechnik, Bildung,medizinische Versorgung, Industrie usw. tätig und strebt ein nachhaltigesWachstum an. In der Vergangenheit war OPPLE Lighting das erste Unternehmen, dasin den Markt für energiesparende LED-Beleuchtung eingestiegen ist. Jetzt greiftOPPLE Lighting erneut neue Trends wie neue Infrastrukturen, 5G und intelligenteBeleuchtung auf und unterstützt Kunden und Partner bei der Erreichung ihrerEnergiespar- und Emissionsreduktionsziele im Rahmen der nationalen"Dual-Carbon"-Strategie. Grüne Beleuchtung, die schon immer das Ziel von OPPLE