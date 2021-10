Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Volkswagen-Absatz sinkt in USA im 3. Quartal - Kräftiges Plus seit Jahresanfang Volkswagen hat im abgelaufenen Quartal in den USA deutlich weniger Autos abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 8 Prozent auf 79 321 Stück gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag in Herndon …