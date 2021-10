Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BMW steigert Markenabsatz in USA deutlich BMW hat im abgelaufenen Quartal in den USA deutlich mehr Autos der Marke BMW abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 8,7 Prozent auf 75 619 Stück gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag in …