CoStar Group übernimmt BureauxLocaux, einen führenden digitalen Marktplatz für Gewerbeimmobilien in Frankreich

BureauxLocaux mit Sitz in Paris ist eines der größten Immobilien-Fachportale für den Kauf und das Leasing von Gewerbeimmobilien in Frankreich mit mehr als 60.000 Verkaufs- und Leasingangeboten und mehr als 425.000 Besuchen pro Monat auf seiner Website. BureauxLocaux wurde 2008 gegründet und ist eine abonnementbasierte Plattform für die Auflistung von Gewerbeimmobilien mit einem Kundenstamm, zu dem über 90 % der führenden Gewerbeimmobilienmakler in Frankreich gehören. Der Besucherverkehr auf BureauxLocaux.com, der Website des Unternehmens, ist seit Anfang 2018 um über 30 % pro Jahr gestiegen.

Die CoStar Group ist ein weltweit führender Betreiber von digitalen Marktplätzen für Gewerbeimmobilien, der über sein Netzwerk von Websites in den Vereinigten Staaten und Europa monatlich rund 90 Millionen Besucher verzeichnet. Zu den Marktplätzen der CoStar Group, die einen Jahresumsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaften, gehören Apartments.com und LoopNet.com in den Vereinigten Staaten, Realla.co.uk im Vereinigten Königreich und Belbex.com in Spanien. In den letzten zehn Jahren hat die CoStar Group Milliarden von Dollar in den Aufbau ihrer führenden Online-Immobilienmarktplätze investiert und dabei Hunderte von Millionen von Kundenkontakten generiert, die zu Millionen erfolgreicher Gewerbeimmobilien-Transaktionen geführt haben.

“Die Übernahme von BureauxLocaux ist ein wichtiger Schritt zur Fortsetzung unseres internationalen Expansionskurses”, sagte Andrew C. Florance, Gründer und Chief Executive Officer der CoStar Group. “Frankreich ist mit einem geschätzten jährlichen Transaktionswert von 40 Milliarden Euro einer der größten Gewerbeimmobilienmärkte in Europa. BureauxLocaux hat eine führende Plattform für Gewerbeimmobilien mit nationaler Reichweite, einem hohen Marken-Wiedererkennungswert und einem ausgezeichneten Ruf bei seinen Kunden aufgebaut.”

“Wir freuen uns, das BureauxLocaux-Team in der CoStar-Familie willkommen zu heißen”, so Florance weiter. “Dies ist eine attraktive Übernahme und eine hervorragende Ergänzung für unsere anderen europäischen Marktplätze Belbex und Realla.”

Sophie Desmazières, Gründerin von BureauxLocaux, fügte hinzu: “Wir freuen uns, Mitglied der CoStar Group zu werden. Die vertikale Gewerbeimmobilienbranche verdient einen hochwertigen, sektorspezifischen Online-Marktplatz, um Maklern und Eigentümern einen besseren Service zu bieten. Mit der Unterstützung der umfangreichen Ressourcen und des Know-hows der CoStar Group, davon sind wir überzeugt, können wir das Wachstum von BureauxLocaux beschleunigen und seine Marktposition in Frankreich weiter stärken.”