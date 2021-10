Arasan kündigt mit der Markteinführung seiner Soundwire PHY IP eine umfassende MIPI Soundwire IP-Lösung an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arasan Chip Systems, ein führender

Anbieter von Halbleiter-IP für IoT-, Mobil- und Automobil-SoCs, gibt die

sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI Soundwire PHY I/O IP bekannt. Mit dieser IP

bietet Arasan nun eine IP-Gesamtlösung für MIPI Soundwire in Übereinstimmung mit

den neuesten Soundwire-Spezifikationen v1.2



Das MIPI-SoundWire-Protokoll ist eine einfache, einheitliche Audioschnittstelle,

die sich für zahlreiche Märkte, insbesondere für mobile Anwendungen, entwickelt

hat, um mehrere Verbindungen mit hoher Pin-Anzahl zu ersetzen, was

Skalierbarkeit und Flexibilität, verbesserten Stromverbrauch und geringere

Latenzzeiten ermöglicht. MIPI SoundWire ist ideal für eine Vielzahl von Geräten

wie PCs, High-End-Mobiltelefone, Kopfhörer und Hörgeräte, die von

kostengünstigen Peripheriegeräten mit geringer Bandbreite bis hin zu

Hochleistungs-Audiocodecs reichen.





Arasans Soundwire Phy v1.2 umfasst PHY Host IP mit 1 Taktspur, 1 Datenspur undPHY Device IP mit 1 Taktspur, 3 Datenspuren. Es lässt sich nahtlos in denSoundwire Host und Device Controller von Arasan integrieren. Soundwire PHY vonArasan verfügt über eine programmierbare Verzögerung für das High-Z-Timing derDaten und für die Anpassung der Zeit für die Aktivierung derDatenausgangssignalflanke am Takteingang, die Möglichkeit der synchronen undselbstgetakteten Abschaltung der Datenausgabe, One-Shot mit programmierbarerPulsbreite für die selbstgetaktete Abschaltung der Datenausgabe. Es unterstützt1,8V +/-10 % Versorgung für IOs und 0,8V +/-10 % Versorgung für den Kern.Soundwire PHY I/O IP von Arasan ist siliziumerprobt und sofort fürFinFET-Prozessknoten verfügbar.https://www.arasan.com/product/soundwire-phy/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3308827-1&h=2795606945&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3308827-1%26h%3D391136433%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproduct%252Fsoundwire-phy%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arasan.com%252Fproduct%252Fsoundwire-phy%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.arasan.com%2Fproduct%2Fsoundwire-phy%2F)Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führenderAnbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hatbereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Diehochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitaleIP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertesProduktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff Mobile hatsich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt undumfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre überSmartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen,Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von "Mobile" mitseiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan-IP ausgeliefert, darunter analle Top-10-Halbleiterunternehmen.