BioNTech: Comeback läuft bereits!

Was für eine verrückte Woche bei BioNTech. Ohne, dass das Unternehmen selbst irgendwelche negativen Nachrichten vermeldet hatte, ging es für die Aktie von 353 US-Dollar am vergangenen Donnerstag gestern zwischenzeitlich bis auf 233 US-Dollar nach unten. Ein Minus von satten 34 Prozent! Doch in diesem Bereich startete dann zum Wochenausklang eine kräftige Erholung, wobei BioNTech schon über 20 US-Dollar Verlust wieder aufholen konnte. Doch das dürfte erst der Anfang gewesen sein… Denn die Zukunftsaussichten für das Mainzer Biotechunternehmen sind nach wie vor herausragend. Der Bedarf an Impfstoffen gegen das Virus dürfte noch einige Jahre gutes Geld in die Kassen spülen. Darüber hinaus machen die Forscher mit ihrer neuartigen mRNA-Methode massive Fortschritte im Kampf gegen den Krebs. Sollte hier tatsächlich der Durchbruch gelingen, käme das einem Weltsensation gleich.

