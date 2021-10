BioNTech nach dem Crash: DAS müssen Sie jetzt unbedingt beachten!

BioNTech durchlebt an der Börse derzeit eine der schwersten Krisen seit dem Börsengang vor rund zwei Jahren. Alleine die Bilanz der vergangenen Tage liest sich wie von einem Pleitekandidaten: -5,5%, -7,9%, -11,9%, -5,9%, -1,6%, -6,7%… Mit diesem Kursrutsch wurden die kompletten Gewinne seit dem 21. Juli aufgezehrt. Es ging mal eben um 30 Prozent nach unten. Doch – und das ist entscheidend – jetzt bestehen gute Chancen, auf einen Aufwärtstrendwechsel…

Denn gestern erlebte die Aktie so etwas wie einen finalen Sell-Off. So setzte der Kurs zwischenzeitlich auf nur noch 230 US-Dollar zurück, schoss im späten Handel dann allerdings rund 20 US-Dollar wieder nach oben. Der Boden für ein Comeback der Aktie ist also bereitet. Dafür sollte BioNTech die kommende Woche tunlichst mit Kursgewinnen beginnen. Dann kann es schnell wieder über die Marke von 300 US-Dollar gehen, zumal jetzt quasi die täglich die Notfallzulassung für den Impfstoff für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen kommen kann.

BioNTech hat gestern im Tagesverlauf ein Comeback gestartet. Doch wie weit geht es nach oben? Und wie groß sind die Risiken?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

