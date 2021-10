Sicher in unsicheren Zeiten - Börse München

An erster Stelle der Medienberichterstattung lagen die Woche über selbstverständlich die Wahlergebnisse und die möglichen Koalitionen: Ampel oder Jamaika lautet die Frage, die auch auf den Finanzseiten diskutiert wurde, nachdem die Börsen am Montag erst einmal aufgeatmet hatten, weil es keine rot-rot-grüne Mehrheit gab. Gut, in Berlin will zwar die Mehrheit Wohnungen enteignen, aber das hat nicht einmal die Kurse der ...