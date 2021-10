BioNTech: DAS macht Hoffnung auf ein ganz großes Comeback!

BioNTech hat im Kampf gegen das Corona-Virus Weltruhm erlangt, denn mittlerweile wird der Impfstoff der Mainzer Biotech-Schmiede rund um den Globus im Kampf gegen die Pandemie eingesetzt. Doch darauf ausruhen? Weit gefehlt. So arbeiten die Forscher bereits fieberhaft an einem Wirkstoff gegen den Krebs und machen dabei erstaunliche Fortschritte. Die mögliche Individualisierbarkeit der auf mRNA-Basis entwickelten Medikamenten eröffnen völlig neue Perspektiven!

Derzeit wird der Prototyp des Medikaments an einer 200 Probanden umfassenden Testgruppe getestet. Den Probanden wurden in der Vergangenheit Tumore entweder operativ entfernt oder mit Chemotherapie behandelt. In der Studie geht es jetzt darum herauszufinden, ob das BioNTech-Medikament die Wahrscheinlich, dass sich nach dem Eingriff neue Metastasen bilden, signifikant verringern kann. Das wäre der erste Schritt auf dem Weg im Kampf gegen den Krebs.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

