Nel ASA: Was für ein Comeback!

Bei Nel ASA schien sich die leichtere Tendenz der vergangenen Tage auch gestern fortzusetzen. Denn die Aktie fiel unmittelbar nach der Eröffnung auf nur noch 1,26 Euro und kam der entscheidenden Unterstützung zwischen 1,20 und 1,22 Euro damit bedrohlich nahe. Und das obwohl das Unternehmen zuletzt gleich mehrere neue Aufträge vermelden konnte. Folgerichtig drehte der Kurs anschließend kräftig nach oben…

Am Ende schloss Nel ASA auf der Handelsplattform Tradegate schließlich bei über 1,30 Euro und damit nahezu auf dem Vortagesniveau. Wir könnten hier also bereits den Startschuss zu einer neuen Rallye gesehen haben. Denn das fundamentale Umfeld hat sich zuletzt deutlich verbessert. Schließlich erhielt Nel ASA in den vergangenen Tagen Aufträge aus Schottland, Schweden und erstmals auch aus Frankreich…

Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.