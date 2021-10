EQS-Adhoc Test: English Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 02.10.2021, 14:01 | | 16 0 | 0 02.10.2021, 14:01 | EQS Group-Ad-hoc: EQS NewCo Sales CH / Key word(s): Monthly Figures

Test: English



02-Oct-2021 / 14:01 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



This is a test news.

End of ad hoc announcement Language: English Company: EQS NewCo Sales CH test 8001 test Switzerland Listed: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1237765

End of Announcement EQS Group News Service End of ad hoc announcement 1237765 02-Oct-2021 CET/CEST





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer