BioNTech: 83 Prozent Gewinnchance!

Des einen Freud, ist des anderen Leid. Während die aktuellen BioNTech-Aktionäre in der letzten Woche massive Verluste erleiden mussten, könnte dieser massive Einbruch eine tolle Chance sein für alle, die der tollen BioNTech-Entwicklung zuletzt mit einem weinenden Auge hinterhergetrauert haben, weil sie eben nicht dabei waren. Denn durch den Kursrutsch gibt es jetzt die Chance, die Aktie so günstig wie seit Monaten nicht mehr einzusammeln. Dabei ist die Gewinnchance gigantisch!

Denn aktuell notiert der Kurs bei 254,79 US-Dollar nach 363 US-Dollar noch am vergangenen Donnerstag! Um also alleine den Einbruch der letzten Tage wieder aufzuholen, kann BioNTech rund 42 Prozent zulegen! Noch interessanter wird die Perspektive beim Blick auf das bisherige Rekordhoch Mitte August. Seinerzeit kletterte BioNTech auf 464 US-Dollar. Um dieses Top wieder zu erreichen, kann BioNTech also satte 83 Prozent zulegen!

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

