Nel ASA steht vor einer goldenen Zukunft! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.10.2021, 17:48 | | 35 0 02.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Nachdem Nel ASA-Aktionäre in den vergangenen Wochen und Monaten kaum etwas zu lachen hatten, könnte sich dieses Bild nun ändern. Denn nach zahlreichen Negativschlagzeilen macht Nel ASA endlich mal wieder positiv von sich reden. Und das gleich mehrfach! So gab es in den vergangenen zehn Tagen gleich mehrere Positivmeldungen aus Norwegen und auch der Aktienkurs konnte sich zuletzt deutlich stabilisieren… So vermeldete Nel ASA zunächste einen Großauftrag aus Schottland über einen 5-Megawatt-Elektrolyseur. Einige Tage später gab es dann den ersten Auftrag aus Frankreich überhaupt. Nel soll hier eine komplette Wasserstoff-Station errichten. Das schwedische Transportunternehmen Mater Frans beauftragte Nel ASA schließlich mit dem Bau einer Wasserstoff-Station in Schweden, die bereits im kommenden Jahr fertiggestellt sein soll. Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer