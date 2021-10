Merck: Neue Jahrhundertchance? DAS könnte die Welt verändern! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.10.2021, 18:25 | | 89 0 02.10.2021, 18:25 | Foto: www.anlegerverlag.de Des einen Freud, ist des anderen Leid. So oder so ähnlich könnte man den gestrigen Tag beschreiben. Denn während die “Aktien des Jahres” von BioNTech und Moderna regelrecht verprügelt wurden und in nur einer Woche teilweise über 30 Prozent an Wert verloren, scheint es einen neuen Stern am Pharma-Himmel zu geben. So schoss die Merck-Aktie an nur einem Tag über acht Prozent nach oben! Das steckt dahinter… Merck veröffentlichte gestern erste Ergebnisse zur finalen Phase-III-Studie seines Corona-Medikaments Molnupiravir. Dabei sind die Resultate sehr überzeugend. Immerhin soll das Risiko eines Krankenhausaufenthaltes oder gar eines Versterbens nach einer Ansteckung bei einer Behandlung mit Molnupiravir um rund die Hälfte reduziert werden! Sollten sich die Ergebnisse bewahrheiten und Merck in Kürze die Zulassung erhalten, dürfte das Corona weiter zurückdrängen. Fazit: Wird Merck jetzt einen ähnlichen Höhenflug starten wie BioNTech? Wie groß sind die Gewinnchancen für Anleger? Wo liegen die Risiken? Wir haben die Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse für Sie in einem brandaktuellen eBook zusammengefasst, das Sie angesichts dieser Sensationsmeldung heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Merck der letzten drei Monate.

