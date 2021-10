BioNTech ist jetzt reif für eine technische Erholung! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.10.2021, 18:34 | | 66 0 02.10.2021, 18:34 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech musste in den vergangenen Tagen einen heftigen Kurseinbruch verkraften, ist jetzt allerdings reif für eine kräftige Erholung. Am Donnerstag der Vorwoche ging das Mainzer Biotechnunternehmen mit einem Schlusskurs von 352,99 US-Dollar aus dem Handel. Anschließend begann eine fast schon crashartige Talfahrt. Sechs Tage mit teilweise zweistelligen Verlusten führten zu einem Schlussstand in dieser Woche von 254,79 Euro. Ein Minus von fast 30 Prozent. Aber… Jetzt können die Bullen wieder hoffen. Denn nach diesem Abschlag ist der Kurs mittlerweile schon regelrecht reif für eine technische Erholung. Dazu passt der gestrige Handelstag. So fiel BioNTech unmittelbar zur Eröffnung in den Bereich um 230 US-Dollar, ehe die Aktie ein fulminantes Comeback startete. Bis zum Handelsende konnte BioNTech immerhin mehr als 20 Dollar wieder aufholen. Damit steigen jetzt die Chancen für die Bullen… Fazit: Hat BioNTech das Comeback schon gestartet oder müssen weitere Verluste einkalkuliert werden? Ab welcher Marke sollten Anleger (wieder) einsteigen? Wie groß sind die Risiken? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts des Kurssturzes ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

