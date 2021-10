BioNTech: Wer jetzt verkauft, ist selber Schuld! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.10.2021, 19:00 | | 64 0 02.10.2021, 19:00 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech wurde in den vergangenen Tagen regelrecht heruntergeprügelt. Von 353 US-Dollar am vergangenen Donnerstag ging es bis auf 254,79 US-Dollar am Freitag nach unten. Zwischenzeitlich notierte der Kurs sogar bei nur noch 230 US-Dollar. In der Spitze ein Minus von 33 Prozent! Doch sollten Anleger jetzt wirklich alle Aktien verkaufen? Ein Blick in das Umfeld des Unternehmens spricht eher eine andere Sprache… Denn bei BioNTech läuft es nach wie vor hervorragend. Das Unternehmen sollte in Kürze die Notfallzulassung für seinen Impfstoff auch für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen erhalten. Das dürfte neue Absatzmärkte erschließen. Darüber hinaus macht der Konzern im Bereich der Krebstherapie große Fortschritte. Hier ist sogar eine absolute Weltsensation denkbar, denn die neuartigen mRNA-Medikamente haben laut Experten tatsächlich das Potenzial, den Krebs zu besiegen… Fazit: Sollten Anleger jetzt alle Aktien verkaufen? Oder sind das vielleicht sogar Kaufkurse? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie an diesem Wochenende angesichts des Kurssturzes ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer