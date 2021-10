HAVN Life präsentiert aktualisierten Bericht über seine Geschäftstätigkeit.

Am 3. August 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es seine erste Ernte psilocybinhaltiger Pilze (die „Produkte“) aus seinen Betrieben in Jamaika eingebracht hat und dass das Unternehmen das geerntete Psilocybin zur Sicherheits- und Qualitätskontrolle durch seinen Laborpartner Delic Labs nach Kanada exportieren wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Einfuhr der Produkte nach Kanada für das vierte Quartal 2021 oder das erste Quartal 2022 vorgesehen ist und dass für diese Einfuhr eine Lizenz von Health Canada erforderlich ist, die das Unternehmen derzeit nicht besitzt. Das Unternehmen hat einen Antrag auf eine solche Lizenz gestellt, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese bis zum vierten Quartal 2021 oder überhaupt erteilt wird.

Am 17. September 2021 unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Mycrodose Therapeutics, dem Inhaber eines Controlled Substance Registration Certificate [Zulassungszertifikat für geregelte Stoffe] für Psilocybin vom United States Department of Justice – Drug Enforcement Administration, gemäß der das Unternehmen und Mycrodose Therapeutics eine endgültige Vereinbarung aushandeln wollen, um die Einfuhr der Produkte des Unternehmens in die Vereinigten Staaten von Amerika zu ermöglichen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich in Verhandlungen über ähnliche endgültige Vereinbarungen für die Einfuhr von Produkten nach Kanada befindet, obwohl bisher noch keine solchen Vereinbarungen abgeschlossen wurden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich neben Kanada und den Vereinigten Staaten auch auf das Vereinigte Königreich als potenziellen Markt für seine Produkte konzentriert. Wie in Kanada und den Vereinigten Staaten ist die Einfuhr der Produkte in das Vereinigte Königreich jedoch stark reglementiert und erfordert Lizenzen und Genehmigungen, über die das Unternehmen derzeit nicht verfügt. Zurzeit zieht das Unternehmen keinen anderen Exportmarkt in Betracht.

HAVN Einzelhandel

Am 29. Juli 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es von Amazon.ca eine „Fulfillment by Amazon“-Zertifizierung für die natürlichen Gesundheitsprodukte des Unternehmens erhalten hat, die den Vertrieb dieser Produkte über die Amazon-Plattform in Kanada ermöglicht.