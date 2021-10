Lufthansa: Der Kranich straft Kritiker Lügen! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.10.2021, 19:48 | | 53 0 02.10.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was war nicht alles geschrieben worden über die Deutsche Lufthansa. Es wurden regelrechte Untergangsszenarien skizziert. Doch die Airline konnte zuletzt absolut beeindrucken. So wurden über eine Kapitalerhöhung zwei Milliarden frisches Kapital eingesammelt, mit dem die Corona-Staatshilfen zurückgezahlt werden sollen. Gleichzeitig setzte der Kranich an der Börse zu einem neuen Höhenflug an… Seit den September-Tiefs im Bereich von 5,57 Euro katapultierte sich die Airline mal eben um über 20 Prozent nach oben. Zwar wurden von diesen Gewinnen zum Ende der Woche hin ein Teil wieder abgegeben, doch am Freitag kämpfte sich die Lufthansa eindrucksvoll über die Marke von sechs Euro zurück und watscht seine Kritiker damit abermals ab. Damit kommt der kommenden Woche eine hohe Bedeutung zu… Fazit: Angesichts der hochspannenden Situation haben wir die Lufthansa einmal genau unter die Lupe genommen. Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

