Das wissen wir bereits über die nächsten Quartalsberichte

Aber da sich das dritte Quartal dem Ende zuneigt, ist es wichtig zu verstehen, wie es den Verbrauchern und Unternehmen in den letzten drei Monaten ergangen ist, denn das kann dir helfen, die Gewinnergebnisse der verschiedenen Sektoren und Unternehmen zu verstehen – was ein wichtiger Wachstumstreiber für Aktien sein kann.

Verbraucherstimmung

Es gibt natürlich alle möglichen Daten, die du verwenden kannst, um die Stimmung der Verbraucher zu beurteilen. Ich schaue mir aber auch gerne an, was einige der größten Banken in den USA und weltweit sagen, denn ihre Leistung ist eng mit der Wirtschaft verbunden und sie haben einen guten Einblick in das, was ihre Verbraucher und Geschäftskunden vorhaben. Kürzlich sprachen die meisten der großen Banken auf der Barclays Annual Global Financial Services Conference.

Trotz eines Anstiegs der Delta-Variante in den letzten drei Monaten scheinen die Verbraucher weiterhin einen positiven Trend zu haben. Marianne Lake, Co-CEO der Consumer and Community Banking Sparte von JPMorgan Chase (WKN:850628), sagte, dass nach einer Beschleunigung der Ausgaben von Ende 2020 bis zum zweiten Quartal dieses Jahres die Ausgaben etwas nachgelassen haben, insbesondere in den von COVID-19 stark betroffenen Sektoren wie Reisen, Fluggesellschaften und Unterkunft. Aber Lake sagte, dass die Verbraucherausgaben in der Bank immer noch um 18 % oder 19 % im Vergleich zu 2019 gestiegen sind.