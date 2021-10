Valneva: Die Woche fällt die Vorentscheidung!

Valneva-Aktionäre und -Interessierte sollte sich dieses Datum vormerken: Am 6. Oktober könnte es für Valneva zu einem echten Meilenstein kommen. Denn dann findet die Guggenheim Vaccines and Infectious Disease Conference statt, an der auch der französische Impfstoffentwickler teilnehmen wird. Dabei könnte dieser Tag sogar in die Geschichte der Corona-Bekämpfung eingehen…

Denn die Valneva-Chefs werden in Gesprächen und Vorträgen für institutionelle Investoren Einblicke in ihre Arbeit geben und dabei die Fortschritte der Impfstoff-Entwicklung präsentieren. Es könnte also bereits einen Fingerzeig auf die Ergebnisse der entscheidenden Phase-III-Studie des Tot-Impfstoffs geben, mit dem Valneva die Corona-Impfungen im vierten Quartal revolutionieren will.

