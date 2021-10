BioNTech-Crash: Das passiert nächste Woche!

BioNTech-Aktionäre mussten in den vergangenen Tagen einiges einstecken, so heftig wurde die Aktie abverkauft. Vom Hoch der Vorwoche bis zum Tief am Freitag verlor der Kurs ziemlich genau 130 US-Dollar, was einem Minus von 36 Prozent in nur sechs Handelstagen entspricht! 230 US-Dollar markierten dann am Freitag Nachmittag unmittelbar zur Eröffnung der Wall Street das vorläufige Tief, genau darin steckt die Hoffnung für die Bullen.

Denn bis zum Handelsende konnte BioNTech schon über 20 US-Dollar wieder gutmachen. Der Handelsverlauf am Freitag kommt also einem klassischen Sell-Off gleich. Dieser erhöht jetzt die Chancen auf Kursgewinne in der kommenden Woche. So bedeutet ein letzter Ausverkauf häufig die finale Phase einer Korrektur, ehe sich die Anleger dann erneut besinnen, und wieder zur Tagesordnung zurückkehren, was für BioNTech erneut steigende Kurse sein dürften.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

