Kissigs Kloogschieterei: Kurze Gedankenspiele zum US-Budgetobergrenzenstreit, einem strauchelndem Infrastrukturpaket, galoppierender Inflation, explodierenden Energiepreisen, Lieferkettenstörungen, Chinasorgen - und einem Lichtblick

Der Oktober hat begonnen, wie der September endetet:. Bestimmend bleiben die Nachrichten aus China und den USA, während Europa kaum eine Rolle spielt. Die Versorgungsengpässe in Großbritannien spitzen sich zu, weil derimmer mehr seine Schattenseiten zeigt und das Land ohne die EU kaum noch ordentlich funktioniert. Viel war von den Brexiteers versprochen worden, wenig Positives ist wirklich eingetreten. Vor allem die bilateralen Handelsabkommen, die mit den US und China geschlossen werden sollten, kommen nicht voran. Beide Großmächte haben andere Prioritäten, auch auf lange Sicht.In den USA konnte der drohende Shutdown erstmal abgewendet werden, eine dauerhafte Lösung imist aber nicht erzielt worden. Präsident Joe Biden kommt derweil mit seinem riesigen Infrastrukturpaket nicht voran, weil ihm auch nicht alle seiner Demokraten folgen wollen, was den Republikanern in die Karten spielt. Da das Land auf die ersten Zwischenwahlen seit der Präsidentschaftswahl zusteuert, wird die Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten weiter abnehmen.Derweil bekommen immer mehr Branchen diezu spüren und müssen ihre Produktion herunterfahren. Der Chipmangel bremst die Autobauer aus, aber auch die Technologieunternehmen. Hinzu gesellt sich das Problem, dass die Mehrheit der Seeleute auf den Containerschiffen nicht geimpft ist und unter den Einschränkungen der letzten 18 Monate besonders stark zu leiden hatte, da sie selbst in den Häfen auf den Schiffen eingesperrt waren und kaum Landgang hatten. Viele drohen, ihre Verträge nicht zu verlängern und dann würden die Containerschiffe nicht mehr alleine wegen der langen Wartezeiten in und vor den Häfen ausfallen, sondern schlicht wegen Personalmangels. Es droht damit nicht nur ein Weihnachtsfest ohne Geschenke oder zumindest mit einer deutlich reduzierten Auswahl, sondern dass sich die Probleme weit ins nächste Jahr hineinziehen...