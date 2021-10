Steinhoff: Darauf kommt es jetzt an!

Bei Steinhoff könnte es in den kommenden Tagen und Wochen ganz, ganz schnell gehen. Denn der niederländisch-südafrikanische Konzern hat in den vergangenen Wochen und Monaten seine Hausaufgaben gemacht. So konnte sich der von einem Bilanzskandal erschütterte Konzern mit sämtlichen Gläubigern auf einen Vergleich einigen, der von einem Amsterdamer Gericht bereits bestätigt wurde. Jetzt fehlt nur noch ein kleines Detail…

Denn als letztes müsste noch der oberste Gerichtshof in Südafrika dem Vergleich zustimmen. Der Western High Court hat die Entscheidung in dieser Woche aber noch einmal verschoben, weil an einem anderen Gericht ein Verfahren anhängig ist, in dem es um den gleichen Sachverhalt geht. So klagen die ehemaligen Eigner der von Steinhoff übernommenen Schuhkette Tekki Town auf eine Liquidation des Unternehmens, um sämtliche Gläubiger zu befriedigen. Da der eigentliche Verlust der Tekki Town Eigner allerdings “nur” 100 Millionen Euro sind, überwiegen die Chancen für Steinhoff laut Expertenmeinungen hier deutlich.

Fazit: Auch wenn die endgültige Entscheidung über den Fortbestand von Steinhoff noch offen ist, kämpft das Unternehmen mit allen Mitteln gegen eine Liquidation. Angesichts dieser extrem spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie für Sie ausführlich analysiert. Wo liegen die Chancen und welche Risiken müssen Anleger einkalkulieren?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

