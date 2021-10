BioNTech: Sell-Off wie aus dem Lehrbuch! So geht es am Montag weiter! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.10.2021, 11:48 | | 57 0 03.10.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Heftig nach unten ging es in den vergangenen Tagen für die BioNTech-Aktie. Die ganze Woche dominierten tiefrote Vorzeichen, doch jetzt steigen die Chancen auf neue Kursgewinne immens. Denn der Handelsverlauf am Freitag war quasi mustergültig für eine Aufwärtswende. Zur Einordnung: Seit Donnerstag vergangener Woche befindet sich BioNTech in einer heftigen Korrektur. Die Aktie verbuchte an allen sechs folgenden Sitzungen heftige Verluste. Teilweise im zweistelligen Prozentbereich. In der Spitze gab BioNTech rund 36 Prozent ab. Auch am Freitag ging es zunächst nach unten. Zunächst… Im Handelsverlauf gelang jedoch eine spektakuläre Wende. Bis zum Sitzungsende konnte BioNTech schon gut die Hälfte der Eröffnungsverluste wieder aufholen. Ein klassischer Sell-Off also, der jetzt den Weg ebnen könnte für neue Kursgewinne. Denn in der Charttechnik ist solch ein bereinigendes Gewitter häufig der Beginn neuer Aufwärtstrends. Fazit: Hat BioNTech das Comeback schon gestartet oder müssen weitere Verluste einkalkuliert werden? Ab welcher Marke sollten Anleger (wieder) einsteigen? Wie groß sind die Risiken? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie angesichts des Kurssturzes an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

