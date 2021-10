BioNTech: Am Montag geht es um alles!

An der Börse ist BioNTech zuletzt heftig unter Druck geraten. Seit einer Woche wird die Aktie massiv abverkauft. Doch am Montag könnte sich das Blatt nun auf spektakuläre Weise wenden. Denn wie soeben bekannt wurde, wird das Nobelpreiskomitee schon morgen bekannt geben, ob die BioNTech-Gründer und Forscher Ugur Sahin und Özlem Türeci für den Medizinnobelpreis in Frage kommen…

Nach zahlreichen Auszeichnungen wäre das für die beiden Forscher die größte Ehre überhaupt. Diese Auszeichnung dürfte auch großen Einfluss auf die weitere Entwicklung von BioNTech haben. Mittlerweile läuft neben der Impfstoffproduktion auch die Krebsforschung auf vollen Touren, wobei die Mainzer hier in den vergangenen Wochen bereits große Fortschritte gemacht haben und jetzt eine neue Studie mit insgesamt 200 Probanden durchführen.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

