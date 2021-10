Lufthansa: Die Airline macht den nächsten Schritt! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.10.2021, 13:02 | | 40 0 03.10.2021, 13:02 | Foto: www.anlegerverlag.de An der Börse zeigte sich die Deutsche Lufthansa zuletzt von ihrer Schokoladenseite. Der Aktienkurs konnte sich in den vergangenen Tagen deutlich von den September-Tiefs im Bereich von 5,57 Euro nach oben absetzen. Auch wenn es Mitte der Woche noch einmal brenzlig wurde, hat sich der Kranich am Freitag überaus positiv ins Wochenende verabschiedet. Jetzt macht die Airline den nächsten Schritt… Denn die Führung der Airline sprach sich nun klar für eine Corona-Impfpflicht für das Flugzeugpersonal aus. Sowohl Flugbegleiterinnen als auch Piloten sollten geimpft werden, um internationalen Ansprüchen gerecht zu werden. So hat beispielsweise gerade Flughafen in Hongkong neue Vorschriften erlassen, die eine Impfung von Piloten und Flugbegleitern verpflichtend macht. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, plant auch die Lufthansa die Umsetzung dieses Schrittes. Fazit: Die Lufthansa arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Doch wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

