Bayer: Jetzt kaufen? DAS raten die Experten! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.10.2021, 13:39 | | 40 0 03.10.2021, 13:39 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bayer-Aktien konnten sich an der Börse zuletzt wieder etwas berappeln. Nachdem der Kurs Mitte September ein neues Jahrestief im Bereich von 45 Euro markiert hatte, ging es in den vergangenen 14 Tagen wieder zaghaft nach oben. Mittlerweile notieren die Leverkusener wieder bei rund 47 Euro. Immerhin ein Plus von knapp fünf Prozent in nur zwei Wochen. Doch wie geht es jetzt weiter? Die Analysten haben dazu eine klaren Meinung! Denn derzeit überwiegen bei Bayer eindeutig die positiven Stimmen. Insgesamt liegen für Bayer zehn Kaufempfehlungen vor. Demgegenüber stehen lediglich drei Halteempfehlungen und keine einzige Verkaufsempfehlung. Wie groß das Potenzial ist, zeigen die ausgegebenen Kurszeile. So liegt das mittlere Kursziel bei 66,58 Euro. Das wäre aus heutiger Sicht ein Aufwärtspotenzial von 38,8 Prozent! Fazit: Kann Bayer das Potenzial in den kommenden Wochen ausschöpfen? Sollten Anleger jetzt einsteigen? Oder gibt es doch wieder einen Rückschlag? Angesichts der spannenden Situation bei Bayer haben wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer