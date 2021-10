BioNTech nach dem Absturz: Darauf kommt es jetzt an! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.10.2021, 13:48 | | 44 0 03.10.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech hat einen regelrechten Ausverkauf hinter sich. Innerhalb von einer guten Woche verlor der Kurs in der Spitze mal eben 36 Prozent an Wert. Es ging von 360 US-Dollar am vergangenen Donnerstag auf 230 US-Dollar am Freitag zur Eröffnung nach unten. Dort drehten die Kurse dann dynamisch wieder nach oben. Und das passt auch viel besser ins Bild eines erfolgreichen Biotech-Unternehmens. Denn das ist BioNTech ganz einfach… Vermutlich wird der Konzern in Kürze die Notfallzulassung für seinen Impfstoff für die Altersklasse der fünf- bis elfjährigen erhalten. Damit wird sich BioNTech ein neuer Absatzmarkt eröffnen, auch wenn sicher nicht alle Eltern auf das Angebot eingehen werden. Darüber hinaus ist BioNTech im Kampf gegen den Krebs ein gutes Stück vorangekommen und hat soeben vermeldet, dass eine Studie mit insgesamt 200 Probanden erfolgreich gestartet ist. Fazit: Sollten Mutige jetzt also blind zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts des Kurssturzes ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

