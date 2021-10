Erster Direktflug von Egyptair in Tel Aviv gelandet

TEL AVIV/KAIRO (dpa-AFX) - Die staatliche ägyptische Fluggesellschaft Egyptair hat am Sonntag Direktflüge nach Israel aufgenommen. Die erste Maschine landete am Sonntag auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, wie ein Sprecher der israelischen Flugbehörde bestätigte. Geplant sind vier Flüge in der Woche.

Zuvor war auf der Route über Jahrzehnte Egyptairs Tochtergesellschaft Air Sinai geflogen. Sie wurde allerdings als "Phantom-Airline" beschrieben, weil die Maschinen nicht markiert waren. Während der Corona-Pandemie waren die Flüge zudem ausgesetzt worden.