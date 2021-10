Neuer Höchststand bei Corona-Todeszahl in Russland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.10.2021, 14:27 | | 28 0 | 0 03.10.2021, 14:27 | MOSKAU (dpa-AFX) - In Russland spitzt sich die Corona-Lage zu. Am Sonntag meldeten die Behörden mit 890 Todesopfern innerhalb von 24 Stunden einen weiteren Höchstwert seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren. Schon seit Tagen weist die Statistik Negativrekorde jenseits der 800-Marke bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus auf. Der Kreml nannte die Zahlen zuletzt beunruhigend. Laut offizieller Corona-Statistik starben insgesamt fast 210 000 Patienten mit dem Virus. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Zuletzt ist auch die Zahl der Neuinfektionen gestiegen - am Sonntag auf 25 700 neue Fälle innerhalb eines Tages. Offiziellen Angaben zufolge haben erst 50 Millionen Menschen mindestens die erste von zumeist zwei notwendigen Impfungen bekommen. Das sind 34 Prozent der Bevölkerung. 146 Millionen Menschen leben in Russland. Dort gibt es derzeit keine größeren Corona-Beschränkungen./cht/DP/he







