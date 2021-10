Hängepartie im Ringen der US-Demokraten um Bidens Investitionspakete

Nach einer Woche intensivster Verhandlungen verabschiedete sich der Präsident über das Wochenende in seinen Heimatbundesstaat Delaware. In der kommenden Woche will Biden bei einem Trip im Land öffentlich für seine Pläne werben und weiter mit Kongressmitgliedern verhandeln.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Ringen der US-Demokraten um die von Präsident Joe Biden geplanten großen Investitionspakete für das Land zeichnet sich eine längere Hängepartie ab. Die Beteiligten deuteten an, dass sich die Verhandlungen noch Wochen hinziehen könnten. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, gab am Samstag den 31. Oktober als neue Frist aus, um über das eine Paket abzustimmen und zu dem anderen Paket eine Grundsatzentscheidung zu finden. Biden sagte mit Blick auf die wachsende Ungeduld mancher Parteikollegen wegen der Pattsituation zwischen verschiedenen Lagern bei seinen Demokraten: "Jeder ist frustriert", das gehöre zum Regieren aber nun mal dazu. Er zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass es ihm gelingen werde, die Pakete am Ende durchzusetzen.

Biden versucht seit Wochen, die beiden zentralen Vorhaben seiner Präsidentschaft zu retten: ein groß angelegtes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen für Soziales. Eigentlich war Ziel der Demokraten gewesen, in der vergangenen Woche zu Entscheidungen zu kommen und die Pläne im Kongress formal voranzutreiben. Doch der erhoffte Durchbruch blieb aus. Die Lage ist verfahren.

Hintergrund sind Auseinandersetzungen verschiedener Flügel der Partei, die seit Wochen um Details der Investitionsprogramme ringen. Biden betonte, in der Bevölkerung gebe es große Unterstützung für die Pläne, nichts daran sei radikal. Er werde "wie der Teufel" für die Vorhaben kämpfen. Zugleich sagte er mit Blick auf die schwierigen Verhandlungen, er sei ein Realist. Er habe viele Jahre im Senat gesessen und wisse, wie Gesetzgebung funktioniere.

Am Freitag hatte der Präsident der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus einen seltenen Besuch abgestattet, um für einen Kompromiss zu werben. Dabei rief er zu Geduld auf. Es komme nicht darauf an, wann es zu einer Einigung komme, sagte Biden im Anschluss. "Es ist egal, ob es in sechs Minuten, sechs Tagen oder sechs Wochen ist. Wir werden es schaffen."

Nach Verhandlungen in der vergangenen Woche, in denen die Demokraten mehrere selbst gesetzte Fristen für eine Einigung verschoben hatten, scheint das Tempo nun etwas gedrosselt. Das Weiße Haus teilte mit, Biden bleibe während des Wochenendes in Kontakt mit Mitgliedern aus Senat und Repräsentantenhaus. In der kommenden Woche werde er dann wieder Kongressmitglieder im Weißen Haus empfangen und zugleich bei Veranstaltungen im Land für seine Agenda werben.