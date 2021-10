DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds künftiger Sportdirektor Sebastian Kehl rechnet nicht mit einem Abgang vom Technischen Direktor Edin Terzic. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte Terzic am Samstag als Sky-Experte als möglichen neuen Trainer von Hertha BSC ins Spiel gebracht. In Berlin steht Trainer Pal Dardai in der Kritik. "Ich habe von Edin keine Signale bekommen, dass in diese Richtung irgendwelche Gespräche geführt worden sind. Er fühlt sich sehr wohl bei uns", sagte Kehl am Sonntag bei Sky.

Terzic hatte den BVB in der vergangenen Saison nach der Beurlaubung von Lucien Favre noch in die Champions League geführt. Zur neuen Saison hatten die Dortmunder indes Marco Rose als Coach verpflichtet. Für Terzic war daraufhin der Posten eines Technischen Direktors geschaffen worden. "Er hat ja auch bewusst diese neue Rolle bei uns gesucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Richtung etwas passiert", sagte der Dortmunder Lizenzspielerleiter Kehl weiter. Nach dieser Saison wird der Ex-Profi Nachfolger von BVB-Sportdirektor Michael Zorc./lap/DP/he