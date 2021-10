Hunderte Haushalte durch Unwetter in Frankreich ohne Strom

NANTES (dpa-AFX) - In Frankreichs Nordwesten haben Unwetter in der Nacht zum Sonntag erhebliche Schäden angerichtet. Mehr als 900 Haushalte waren im besonders betroffenen Département Loire-Atlantique stundenlang ohne Strom, wie der Sender France Info berichtete. Als einziges Gebiet hatte das Département die höchste Warnstufe Rot für Überschwemmungsgefahr erhalten. Innenminister Gérald Darmanin hatte die Menschen in der betroffenen Gegend dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Wegen des starken Regenfalls wurden Zugverbindungen vorübergehend eingestellt, heruntergefallene Äste blockierten teils Straßen./rbo/DP/he