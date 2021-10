TUNIS (dpa-AFX) - Tausende Menschen haben bei einer Demonstration in der tunesischen Hauptstadt Tunis das umstrittene Vorgehen ihres Präsidenten Kais Saied gegen Regierung und Parlament unterstützt. Sie versammelten sich am Sonntag auf der zentralen Meile Habib Bourguiba und stimmten Sprechchöre zu Gunsten ihres Staatschefs an. Unter anderem riefen sie "Das Volk will die Auflösung des Parlaments". Das erinnert an den Sprechchor "Das Volk will den Sturz des Regimes", der während der arabischen Aufstände vor zehn Jahren weit verbreitet war.

Saied hatte Ende Juli nach einem monatelangen Machtkampf Regierungschef Hichem Mechichi abgesetzt und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Im vergangenen Monat kündigte er zudem an, per Dekret regieren und Artikel der Verfassung ändern zu wollen, die die Zuständigkeiten von Legislative und Exekutive regeln. Damit ebnet er den Weg für die Ausweitung seiner eigenen Machtbefugnisse.