BioNTech: Bedeuten Valneva und Merck das Ende für die Mainzer? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.10.2021, 17:48 | | 88 0 03.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech-Aktionäre mussten zuletzt einige bittere Pillen schlucken. Zunächst kündigte der französische Impfstoffspezialist Valneva an, dass es vermutlich in Kürze einen Corona-Impfstoff auf Tot-Viren-Basis geben wird. In dieser Woche legte der US-Pharmagigant Merck nun nach und gab erste vielversprechende Ergebnisse der Studie seines Corona-Medikaments preis. Ist das nun das Ende für BioNTechs Erfolgsstory? Bei einem Blick auf die Aktienkursentwicklung von BioNTech könnte einem der Gedanke durchaus kommen. Denn innerhalb von nur einer Woche verliert BioNTech 26 Prozent an Wert. Doch BioNTech ist weit mehr als nur der Corona-Impfstoff, auch wenn das natürlich eine absolute cash cow ist. Im Hintergrund forscht BioNTech allerdings weiter an seinem eigentlichen Kerngebiet: Der Bekämpfung von Krebs. Und hier macht das Unternehmen gerade große Fortschritte… Fazit: Sollten mutige Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also blind zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts des Kurssturzes ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

