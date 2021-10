Bayer: Hammer-Kursziel für den Chemie-Riesen! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.10.2021, 18:18 | | 78 0 03.10.2021, 18:18 | Foto: www.anlegerverlag.de Was ist das denn bitte? Zwar konnte sich der Aktienkurs in den vergangenen 14 Tagen etwas erholen, dennoch befindet sich Bayer unter dem Strich seit April 2015 immer noch in einem langfristigen Abwärtstrend. Trotzdem haben Experten für Bayer ein Kursziel ermittelt, das sich gewaschen hat. Denn sollte der Konzern diese Marke tatsächlich erreichen, winken für Aktionäre kräftige Gewinne. So haben insgesamt 13 Investmentbanken und Analystenhäuser die Aktie in den letzten Wochen analysiert. 77 Prozent der Experten sprechen dabei eine Kauf-Empfehlung aus. Lediglich drei Mal lautet das Ergebnis: Halten. Noch beeindruckender ist jedoch der Mittelwert aus den genannten Kurszielen, der bei 66,58 Euro. Die UBS sieht die Leverkusener sogar erst bei einem Aktienkurs von 85 Euro fair bewertet! Fazit: Kann Bayer dieses Potenzial in den kommenden Wochen ausschöpfen? Sollten Anleger jetzt einsteigen? Oder gibt es doch wieder einen Rückschlag? Angesichts der spannenden Situation bei Bayer haben wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

