Nel ASA: Wow! Was für ein Kursziel!

Nel ASA musste in den vergangenen Wochen und Monaten einiges einstecken. Infolge von schlechter Geschäftszahlen und fehlender Auftragseingänge wurde die Aktie kräftig abgestraft. Doch mittlerweile scheint sich das Blatt zu wenden, was jetzt Anlass ist für eine Korrektur des Kursziels. So konnte der norwegische Elektrolysespezialist in den vergangenen Tagen gleich drei neue Aufträge verzeichnen, die die Experten zu einer Anpassung zwangen… Zunächst bestellte ein britischer Gasversorger einen 5-Megawatt-Elektrolyseur bei Nel ASA, ehe der Auftrag für den Bau einer Wasserstoff-Station in Frankreich eintrudelte. Eine weitere Wasserstoff-Station beauftragte der schwedische Transport-Konzern Mater Frans bei den Norwegern. Die Experten von Barclays nahmen die Aufträge zum Anlass, das Kursziel für Nel auf 25 norwegische Kronen anzupassen. Ein Potenzial von 92 Prozent! Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Auch die Experten sind optimistisch. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen.

