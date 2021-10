31 Jahre Deutsche Einheit: Festakt und alte Mythen Autor: Tichys Einblick | 03.10.2021, 19:15 | | 67 0 | 0 03.10.2021, 19:15 | Und dennoch trug auch diese Jubiläumsfeier in Anwesenheit von Bundespräsident, Bundeskanzlerin und weiterer Spitzen des Staates den Makel dreier historischer Mythen in sich. So, wenn Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) behauptet, die Wiedervereinigung Deutschlands sei in beiden Teilen des gespaltenes Landes kein Thema mehr gewesen, die Deutschen hätten sich damit im Laufe der Zeit abgefunden. Der Beitrag 31 Jahre Deutsche Einheit: Festakt und alte Mythen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Georg Gafron.

