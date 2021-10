Nel ASA: 92 Prozent Gewinnchance!

Nachdem Nel ASA-Aktionäre in den vergangenen Monaten eine Hiobsbotschaft nach der anderen schlucken mussten, macht der Konzern seit einigen Tagen wieder vermehrt positive Schlagzeilen. Denn der norwegische Elektrolysespezialist vermeldet beinahe täglich neue Auftragseingänge, womit sich jetzt laut Experten neue Gewinnchancen ergeben. Und zwar von 92 Prozent!

Denn Barclays hat kürzlich seine Einschätzung zu Nel ASA überarbeitet und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Noch bemerkenswerter allerdings das Kursziel. Schließlich rechnen die Analysten mit einer fairen Bewertung von 25 norwegischen Kronen. Am Freitag schloss Nel ASA in Oslo bei 13,01 Kronen. Ein Anstieg auf 25 NOK würde also eine Rallye von 92 Prozent bedeuten. Nach den Abschlägen der vergangenen acht Monate nur schwer vorstellbar, angesichts der gigantischen Perspektive des Wasserstoffbereichs aber sehr wohl…

Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Auch die Experten sind optimistisch. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

