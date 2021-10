BioNTech: Wird den Bären jetzt das Fell über die Ohren gezogen?

Seit über einer Woche sitzen bei BioNTech die Bären am Ruder. Angesichts der Dynamik der Abwärtsbewegung dürften Anleger, die mittels Derivaten auf fallende Kurse gesetzt haben, tolle Gewinne eingefahren. Doch genau darin liegt auch die Chance für die Bullen. Denn falls die Bären jetzt zu gierig werden, könnte es schnell wieder nach oben gehen. Am Freitag haben die Kurse dafür den Grundstein gelegt…

So schoss die Aktie nach dem Tagestief direkt zur Eröffnung bei 230 US-Dollar kräftig nach oben. Wer also eine Shortposition aufgebaut hat, dürfte in diesen Stunden schon etwas ins Schwitzen geraten sein. Sollte sich diese Aufwärtsbewegung jetzt am Montag fortsetzen, könnte sich daraus eine Spirale entwickeln. Denn weiter steigende Kurse wird immer mehr Spekulanten zwingen, ihre Shortpositionen zu schließen und damit den Aktienkurs weiter nach oben zu treiben…

Fazit: Sollten mutige Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also blind zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts der Dramatik bei BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.