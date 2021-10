Lufthansa: Morgen wird ganz, ganz wichtig!

Die Lufthansa hat in den vergangenen Tagen beinahe ausschließlich positive Schlagzeilen geschrieben. Über eine Kapitalerhöhung vermochte die Airline mal eben zwei Milliarden frisches Kapital einzusammeln, um damit die Corona-Staatshilfen deutlich früher als geplant zurückzuzahlen. Darüber hinaus kehrt der Flugverkehr immer mehr zum Normalbetrieb zurück, sodass die Airline endlich wieder Umsätze generiert. Auch an der Börse läuft es…

Denn die Lufthansa konnte zwischenzeitlich seit den September-Tiefs fast 20 Prozent zulegen, musste am Donnerstag allerdings einen guten Teil dieser Gewinne wieder abgeben. Am Freitag folgte dann eine Reaktion auf den Abschlag, die den Kurs wieder über die Sechs-Euro-Marke führte. Doch dieser Anstieg sollte idealerweise am Montag mit weiteren Kursgewinnen bestätigt werden…

Fazit: Die Lufthansa arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft.

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

