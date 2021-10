BioNTech: Karten werden neu gemischt! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 03.10.2021, 20:00 | | 78 0 03.10.2021, 20:00 | Foto: www.anlegerverlag.de Hatten zuletzt die Bären bei BioNTech die Zügel fest in der Hand, könnte sich das Blatt schon am morgigen Montag komplett wenden. Denn nach dem tiefen Fall der Aktie um zeitweise 36 Prozent in wenigen Tagen gab es am Freitag einen spektakulären Umkehrtag. Der Kurs war direkt nach der Wall Street-Eröffnung auf 230 US-Dollar in den Keller gerauscht, konnte sich zum Handelsende aber wieder auf 254,79 Dollar nach oben kämpfen. Nach einem solchen Umkehrtag (“reversal day”) folgen häufig weitere Kursgewinne. Allerdings liegt nun bei BioNTech ausgerechnet das Wochenende dazwischen, das sich durchaus als Dynamikbremse erweisen kann. Sollte sich die am Freitag gestartete Tendenz jedoch am Montag fortsetzen, ist gut vorstellbar, dass BioNTech viele Bären ruckzuck auf dem falschen Fuß erwischen könnte. Fazit: Sollten mutige Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also blind zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts der Dramatik bei BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

