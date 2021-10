Windräder stillgelegt & heimliche Politiker-Geschäfte – TE Wecker am 04. Oktober 2021

RWE sperrt alle Windräder vom gleichen Typ wie das eingestürzte Rad in Haltern. Windrad im Münsterland brennt komplett ab. Erdgaskrise trifft Tomatenproduktion in den Niederlanden. Noch früher keine Kohle, keine Ölheizung, kein Auto, kein Fleisch fordert das Umweltbundesamt. Algerische Marine trifft auf israelisches U-Boot. Veröffentlichungen in den nächsten Tagen: Heimliche Geschäfte von Politikern über Briefkastenfirmen.

Ein Beitrag von Holger Douglas.