NEL, GSP Resource, China Evergrande: So finden Sie die Verdoppler

Spekulative Investments sind an der Börse das Salz in der Suppe.

Klar, wer langfristig per Sparplan auf ETFs und Fonds setzt, kann bereits vieles besser machen, als die allermeisten Sparer. Wer allerdings ein gutes Händchen für spekulative Einzelwerte entwickelt, kann seinem Portfolio den Wachstums-Kick geben. Auch wenn viele Neulinge an der Börse es kaum glauben können: 100% und mehr sind möglich. Wir erklären am Beispiel von drei Aktien, worauf es dabei ankommt und was eher keine guten Voraussetzungen für ein Investment sind.



Lesen sie den Artikel hier weiter