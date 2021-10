Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services wird ausgewählt, um Zalandos Inbound Distribution Center in der Nähe von Berlin zu betreiben

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, ein führender Anbieter von globalen Supply-Chain-Management- und E-Commerce-Logistiklösungen, gab heute bekannt, dass er von Zalando, Europas führender Online-Plattform für Mode und Lifestyle, ausgewählt wurde, um das Distributionszentrum des Unternehmens in der Nähe von Berlin zu managen.

Das Distributionszentrum von Zalando in Großbeeren bei Berlin wurde im März 2021 in Betrieb genommen, bietet 17.000 Quadratmeter Fläche und liegt strategisch günstig in der Nähe eines der stärksten Verbraucher-Märkte Deutschlands. Das Lager wird verwendet, um Produkte an andere Zalando-Fulfillment-Zentren zu verteilen, um den Lagerbestand zwischen den Einrichtungen auszugleichen und die Verfügbarkeit von Produkten basierend auf der Verbrauchernachfrage in bestimmten Regionen zu erhöhen.