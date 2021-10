NEW DELHI und MUMBAI, Indien, 4. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- „Rund 80 bis 100 Zentralbanken auf der ganzen Welt, auch in den der G20-Staaten, interessieren sich für die digitale Zentralbankwährung (CBDC) und befinden sich in einer Art Pilot- oder Testphase", sagte Tobias Adrian, Finanzberater und Direktor der Währungs- und Kapitalmarktabteilung des Internationalen Währungsfonds, auf dem Global FinTech Fest. An dem dreitägigen Event, das am 30. September endete, nahmen über 26.000 Delegierte aus 121 Ländern teil. Zu den Teilnehmern zählten Politiker, Technokraten, Investoren, Gründer, Ökonomen und Banker. Das Event wurde vom National Payments Council of India ( NPCI ) und dem Fintech Convergence Council ( FCC ) und dem Payments Council of India ( PCI ) der Internet and Mobile Association of India ( IAMAI ) organisiert.

„CBDCs sind so konzipiert, dass sie sehr stabil und wertbeständig sind, niedrige Transaktionskosten haben und von der Zentralbank abgesichert werden, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken - ganz im Gegensatz zu Bitcoins, deren Wert schwankt und die eher eine Anlageform darstellen", so Tobias Adrian.