COSMO PHARMACEUTICALS N.V. LANCIERT ÖFFENTLICHES UMTAUSCHANGEBOT ZUR ÜBERNAHME VON CASSIOPEA S.P.A.

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein pharmazeutisches Spezialunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch die Unterstützung der Erkennung von Dickdarmläsionen spezialisiert hat. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und ist vor kurzem eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius(TM) eingegangen, einem Gerät mit künstlicher Intelligenz für den Einsatz bei Koloskopien und GI-Verfahren. Cosmo hat Aemcolo(TM) an Red Hill Biopharma lizenziert und ist der Lizenznehmer von BYFAVO(TM) (Remimazolam) für die USA zur Sedierung bei Eingriffen, welches es an Acacia sub-lizenziert hat. Für weitere Informationen über Cosmo und seine Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com



Über Cassiopea

Cassiopea ist ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen (MOA) entwickelt und vermarktet, um langjährige und wesentliche dermatologische Erkrankungen zu behandeln, insbesondere Akne, androgenetische Alopezie (oder AGA) und Genitalwarzen. Cassiopea investiert in Innovationen, die den wissenschaftlichen Fortschritt in Bereichen vorantreiben, welche jahrzehntelang weitgehend ignoriert wurden. Das Portfolio umfasst vier unbelastete klinische Kandidaten, für die Cassiopea die weltweiten Rechte besitzt. Die Strategie des Unternehmens ist es, dieses Know-how zu nutzen, um das kommerzielle Potenzial für seine Produkte direkt oder mit einem Partner zu optimieren. Für weitere Informationen über Cassiopea besuchen Sie bitte www.cassiopea.com.

