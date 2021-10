Turnaround nach erfolgreicher Restrukturierung ebnet Weg für heute beginnende Kapitalerhöhung - Attraktives Angebot für Aktionär:innen und neue Investor:innen

07:30 Uhr DGAP-News: Turnaround after successful restructuring paves way for capital increase starting today - Attractive offer for shareholders and new investors EQS Group AG | Weitere Nachrichten

27.09.21 DGAP-Adhoc: aap Implantate AG resolves on capital increase with subscription rights to finance sales growth and start of human clinical study for antibacterial silver coating technology EQS Group AG | Ad-hocs

27.09.21 DGAP-Adhoc: aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung von Umsatzwachstum und Start der klinischen Humanstudie für antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie EQS Group AG | Ad-hocs

21.09.21 DGAP-News: Disruptive antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie: Sehr gute Ergebnisse nach Einsatz von 3 silberbeschichteten Implantaten als positive Indikation für Start der klinischen Humanstudie in Q4/21 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

21.09.21 DGAP-News: Disruptive antibacterial silver coating technology: Very good results after use of 3 silver-coated implants as positive indication for start of human clinical study in Q4/21 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

16.09.21 DGAP-Adhoc: aap Implantate AG hebt EBITDA-Prognose für Geschäftsjahr 2021 deutlich an EQS Group AG | Ad-hocs